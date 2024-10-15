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Rusya ve Çin Askeri İlişkilerini Güçlendiriyor

Rusya Savunma Bakanı Belousov, Çinli lider Cang ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki işbirliği masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 14:59
Rusya ve Çin Askeri İlişkilerini Güçlendiriyor

Rusya ve Çin Askeri İşbirliği Toplantısı

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Çin'in başkenti Pekin'de önemli bir ziyarette bulundu. Bu ziyarette, ülkenin en üst düzey askeri yetkilisi olan Merkezi Askeri Komisyon Başkan Yardımcısı Cang Youşia ile bir araya geldi.

İki Ülke Arasındaki İşbirliği Ele Alındı

Görüşmenin ilk bölümünde, Cang, iki ülke arasında devam eden ilişkilerin Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından belirlenen strateji doğrultusunda sağlam bir şekilde ilerlediğini dile getirdi.

İlişkilerin iyi komşuluk, dostluk ve karşılıklı faydaya dayalı işbirliği ile güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Cang, beraberliklerinin uluslararası barış ve istikrarı korumaya katkı sağlayacağını ifade etti.

Ortak Görüş ve Gelecek Umudu

Belousov ise görüşmede, Çin ile dünya meseleleri ve ikili ilişkiler hakkında ortak görüşe sahip olduklarını belirtti. İki ülkenin liderleri sayesinde ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine ulaştığını vurguladı.

Belousov, bu bağlamda ilişkileri güçlendirme hedefini tekrar hatırlatarak, "Ortak tarihe sahibiz ve ortak bir gelecek için birlikte yürüyoruz." dedi. Ziyaret kapsamında, daha önce Dong Cün ile de bir araya geldi ve verimli sonuçlar elde etme umudunu paylaştı.

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