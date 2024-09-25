Saddam Hüseyin'in Basra Sarayı Kütüphaneye Dönüştürüldü

Basra'da Tarihi Bir Dönüşüm

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde, devrik lider Saddam Hüseyin'in daha önceki sarayı, tarihi eserler ve kitaplarla dolu bir kütüphaneye dönüştürüldü. Tarihi eserler, el yazmaları ve geniş bir kitap koleksiyonuna ev sahipliği yapan bu kütüphane, bölge sakinleri için büyük bir önem taşıyor.

Önemli Bir Kaynak

Basra Tarihi Eserler Dairesi Müdürü Mustafa el-Husayni, kütüphanenin Irak'ın güneyinde tarihi eserlerle ilgili kaynaklar sunan bir ilk olduğunu belirtti. Kütüphanede toplamda 5 bin kitap yer aldığını ifade eden Husayni, bu koleksiyonun Sümerliler, Babiller ve Asurlara dair içeriğiyle dikkat çekti.

UNESCO'dan Destek

Kütüphaneyi ziyaret eden UNESCO Irak Kültür Başkanı Junaid Sorosh Wali, bu tarihi mekanın nesiller boyu Irak'ın zengin kültürel mirasını koruma fırsatı sunduğunu vurguladı. Wali, kütüphaneninin üniversite öğrencilerinin okumaya teşvik edici bir rol üstelendiğini dile getirdi.

Bölgesel Kültürel Değerleri Koruma

Basra Valiliği Merkezi Kütüphane Sorumlusu Casim Ali, bu kütüphanenin Saddam Hüseyin'in 1992 yılında inşa ettirdiği saraylardan biri olduğunu, önceleri halka kapalı olan bu mekânın şimdi eğitimciler ve araştırmacılar için bir kaynağa dönüştüğünü belirtti. Ali, kütüphanenin, hem Irak hem de komşu ülkelerin tarihi eserleri hakkında faydalı bilgiler sunduğunu ekledi.

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde bir zamanlar devrik lider Saddam Hüseyin'in sarayı olan yapı, tarihi eserler ve kitapların bulunduğu bir kütüphaneye çevrildi.

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde bir zamanlar devrik lider Saddam Hüseyin'in sarayı olan yapı, tarihi eserler ve kitapların bulunduğu bir kütüphaneye çevrildi.

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde bir zamanlar devrik lider Saddam Hüseyin'in sarayı olan yapı, tarihi eserler ve kitapların bulunduğu bir kütüphaneye çevrildi.

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde bir zamanlar devrik lider Saddam Hüseyin'in sarayı olan yapı, tarihi eserler ve kitapların bulunduğu bir kütüphaneye çevrildi.

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde bir zamanlar devrik lider Saddam Hüseyin'in sarayı olan yapı, tarihi eserler ve kitapların bulunduğu bir kütüphaneye çevrildi.

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde bir zamanlar devrik lider Saddam Hüseyin'in sarayı olan yapı, tarihi eserler ve kitapların bulunduğu bir kütüphaneye çevrildi.

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde bir zamanlar devrik lider Saddam Hüseyin'in sarayı olan yapı, tarihi eserler ve kitapların bulunduğu bir kütüphaneye çevrildi.

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde bir zamanlar devrik lider Saddam Hüseyin'in sarayı olan yapı, tarihi eserler ve kitapların bulunduğu bir kütüphaneye çevrildi.

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde bir zamanlar devrik lider Saddam Hüseyin'in sarayı olan yapı, tarihi eserler ve kitapların bulunduğu bir kütüphaneye çevrildi.

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde bir zamanlar devrik lider Saddam Hüseyin'in sarayı olan yapı, tarihi eserler ve kitapların bulunduğu bir kütüphaneye çevrildi.

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde bir zamanlar devrik lider Saddam Hüseyin'in sarayı olan yapı, tarihi eserler ve kitapların bulunduğu bir kütüphaneye çevrildi.

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde bir zamanlar devrik lider Saddam Hüseyin'in sarayı olan yapı, tarihi eserler ve kitapların bulunduğu bir kütüphaneye çevrildi.

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde bir zamanlar devrik lider Saddam Hüseyin'in sarayı olan yapı, tarihi eserler ve kitapların bulunduğu bir kütüphaneye çevrildi.

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde bir zamanlar devrik lider Saddam Hüseyin'in sarayı olan yapı, tarihi eserler ve kitapların bulunduğu bir kütüphaneye çevrildi.

Irak'ın güneyindeki Basra kentinde bir zamanlar devrik lider Saddam Hüseyin'in sarayı olan yapı, tarihi eserler ve kitapların bulunduğu bir kütüphaneye çevrildi.