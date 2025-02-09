Safranbolu'da Kamp Yapan Arkadaşlar Tilkiye Ekmek Verdi

Ormanda Tilkiyle Sıcak Anlar
Karabük'ün Safranbolu ilçesi Sarıçiçek Yaylası'nda orman kampı yapan iki kişi, yanlarına gelen bir tilki ile keyifli anlar yaşadı.
Tilkiye Ekmek İkramı
Kamp alanında bulunan arkadaşlar, yanlarına kadar yaklaşan tilkiye seslenerek önüne ekmek parçaları attılar. Şaşkın gözlerle ekmek parçalarını alan tilki, bu ilginç karşılaşmanın ardından bölgeden uzaklaştı.
O Anlar Kamerada
Bu duygusal anlar ise cep telefonu kamerasıyla ölümsüzleştirildi. Kamp tutkunları, doğanın dost canlısı bir parçasıyla geçirdikleri bu sıradışı deneyimi paylaştı.