Safranbolu'da Kamp Yapan Arkadaşlar Tilkiye Ekmek Verdi

Ormanda Tilkiyle Sıcak Anlar

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Sarıçiçek Yaylası'nda orman kampı yapan iki kişi, yanlarına gelen bir tilki ile keyifli anlar yaşadı.

Tilkiye Ekmek İkramı

Kamp alanında bulunan arkadaşlar, yanlarına kadar yaklaşan tilkiye seslenerek önüne ekmek parçaları attılar. Şaşkın gözlerle ekmek parçalarını alan tilki, bu ilginç karşılaşmanın ardından bölgeden uzaklaştı.

O Anlar Kamerada

Bu duygusal anlar ise cep telefonu kamerasıyla ölümsüzleştirildi. Kamp tutkunları, doğanın dost canlısı bir parçasıyla geçirdikleri bu sıradışı deneyimi paylaştı.