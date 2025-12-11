Safranbolu kuyumcu soygunu davasında savcıdan ağır ceza talebi

Sanıklar hakkında 'nitelikli yağma' ve ağır suçlamalar yöneltildi; duruşma 22 Aralık'a ertelendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kuyumcuya silahlı ve maskeli şekilde düzenlenen soyguna ilişkin davada, Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıklar hakkında nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti.

Duruşma, Karabük 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanıklar Emre Ünlük (21), Rıza Çelikay (19), Ramazan Karakaş (33) ve Eyüp Emir Eper (20) cezaevinden SEGBİS yoluyla duruşmaya bağlandı. Soygunu gerçekleştirdikleri iddia edilen diğer sanık Cemal Çelikay (21) ise hastane randevusu nedeniyle duruşmaya katılamadı.

Duruşmada, sanık avukatları mütalaayı kabul etmediklerini belirterek yazılı savunma için süre talep etti. Ayrıca Cemal ve Rıza Çelikay'ın avukatları, müvekkillerinin hisse sahibi olduğu evdeki haklarının tamamını devrederek kısmi zararın giderilmesini istediklerini beyan etti; katılımcı Ahmet Güldemir ise bu teklifi reddederek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, olaydan yaklaşık altı ay önce bir araya gelerek soygun planı yapıldığını hatırlatarak, sanıkların 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmasını, tutukluluk hallerinin devamını ve yargılama giderlerinin sanıklardan alınmasını istedi.

Mahkeme heyeti, savcının mütalaası doğrultusunda sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 22 Aralık'a erteledi.

