DOLAR
42,61 -0,04%
EURO
49,92 -0,2%
ALTIN
5.776,65 0,31%
BITCOIN
3.843.106,75 2,37%

Safranbolu kuyumcu soygunu davasında savcıdan ağır ceza talebi

Karabük'in Safranbolu ilçesindeki kuyumcu soygunu davasında savcı, sanıklar hakkında nitelikli yağma ve diğer suçlardan ayrı ayrı cezalandırılmalarını istedi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 11:51
Safranbolu kuyumcu soygunu davasında savcıdan ağır ceza talebi

Safranbolu kuyumcu soygunu davasında savcıdan ağır ceza talebi

Sanıklar hakkında 'nitelikli yağma' ve ağır suçlamalar yöneltildi; duruşma 22 Aralık'a ertelendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kuyumcuya silahlı ve maskeli şekilde düzenlenen soyguna ilişkin davada, Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanıklar hakkında nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, mala zarar verme ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep etti.

Duruşma, Karabük 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanıklar Emre Ünlük (21), Rıza Çelikay (19), Ramazan Karakaş (33) ve Eyüp Emir Eper (20) cezaevinden SEGBİS yoluyla duruşmaya bağlandı. Soygunu gerçekleştirdikleri iddia edilen diğer sanık Cemal Çelikay (21) ise hastane randevusu nedeniyle duruşmaya katılamadı.

Duruşmada, sanık avukatları mütalaayı kabul etmediklerini belirterek yazılı savunma için süre talep etti. Ayrıca Cemal ve Rıza Çelikay'ın avukatları, müvekkillerinin hisse sahibi olduğu evdeki haklarının tamamını devrederek kısmi zararın giderilmesini istediklerini beyan etti; katılımcı Ahmet Güldemir ise bu teklifi reddederek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, olaydan yaklaşık altı ay önce bir araya gelerek soygun planı yapıldığını hatırlatarak, sanıkların 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmasını, tutukluluk hallerinin devamını ve yargılama giderlerinin sanıklardan alınmasını istedi.

Mahkeme heyeti, savcının mütalaası doğrultusunda sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 22 Aralık'a erteledi.

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE BİR KUYUMCUYA SİLAHLI VE MASKELİ ŞEKİLDE DÜZENLENEN SOYGUNA...

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE BİR KUYUMCUYA SİLAHLI VE MASKELİ ŞEKİLDE DÜZENLENEN SOYGUNA İLİŞKİN DAVADA SAVCI, SANIKLAR HAKKINDA "NİTELİKLİ YAĞMA", "KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS", "MALA ZARAR VERME" VE "RUHSATSIZ SİLAH BULUNDURMA" SUÇLARINDAN AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARI YÖNÜNDE MÜTALAASINI SUNDU.

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE BİR KUYUMCUYA SİLAHLI VE MASKELİ ŞEKİLDE DÜZENLENEN SOYGUNA...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Üst Geçidi Kullanmayan Yaya Otomobille Çarpıştı
2
Eleşkirt'te Karla Kapanan 10 Köy Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı
3
Antalyalıların tercihi "Halk Et" 6 yaşında
4
Mitral Kapak Yetersizliğine Mandallama (MitraClip) ile Tedavi
5
İzmir'de Belediye İşçileri Yarım Gün İş Bıraktı: Ödeme Krizi ve 300+ İşçi Talebi
6
Eskişehir'de Felç Kalan Motosiklet Sürücüsü, Tedavi Sırasında Dava Şoku
7
Prof. Dr. Yüksel Özdemir'in "Bir Dem Hayat"ı sinemaya uyarlanıyor

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027