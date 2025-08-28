Sagalassos'ta Türkiye'nin Üçüncü Büyük Odeonu Gün Yüzüne Çıkıyor

urdur'un Ağlasun ilçesinde bulunan Sagalassos Antik Kentinde, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri tarafından yürütülen kazılarda eserler gün yüzüne çıkarılıyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan kentte, Roma İmparatoru Hadrianus'a adanan 1892 yıllık çeşme çevresinde sürdürülen çalışmalar sırasında önemli bir oda yapısı ortaya çıkarıldı.

Kazılarda açığa çıkan odeon, tamamlandığında Türkiye’nin en büyük üç odeonundan biri olacak. Yapının çevresi ve meydan düzenlemeleriyle birlikte antik kentin en canlı noktalarından biri gün ışığına kavuşacak.

Sagalassos'taki Odeon çok amaçlı bir yapı

Kazı Başkan Yardımcısı ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Düzgün Tarkan, antik kentlerde her yapının kendi başına değer taşıdığını vurguladı. Tarkan, odeonun yaklaşık 4 metre kadar toprak altında bulunduğunu ve yapının sadece müzik gösterileri için değil, aynı zamanda meclis toplantıları gibi çok amaçlı kullanımlar için tasarlandığını belirtti.

Tarkan, söz konusu alanın çeşme ve küçük taş bloklarla döşenmiş meydan ile birlikte açığa çıkmasıyla kentin en hareketli merkezlerinden birinin yeniden ortaya çıkacağını ifade etti.

Dr. Tarkan, Bizans döneminde oturma sıralarının bir kısmının söküldüğünü ancak mevcut örneklerin restorasyonu hızlandıracağını ve yapılacak müdahalelerle yapının özgün dokusuna uygun şekilde korunacağını aktardı.

Kazı ve restorasyon çalışmalarının Sagalassos'un zengin mirasını bilim dünyası ve gelecek kuşaklarla buluşturacağını kaydeden Tarkan, kentte 9-10 bin kişilik büyük bir tiyatro bulunduğunu, bu veriler ışığında antik dönemde Sagalassos'un nüfusunun 35-40 bin civarında olduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Pisidia Bölgesi'nin önde gelen kentlerinden biri olan Sagalassos'un 2. yüzyılda imparator kültünün merkezi olduğuna dikkat çeken Tarkan, kazılarda yakında gün yüzüne çıkarılan küçük bir heykelin de bulunduğunu ve eserin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından paylaşılacağını kaydetti.

