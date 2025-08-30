DOLAR
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Başkomutan Meydan Muharebesi'nin yıldönümünde Büyük Zafer'in 103'üncü seneidevriyesini hatırlatarak Atatürk, şehitler ve gazileri andı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 11:35
Bakan Memişoğlu'nun açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajda, milletin bağımsızlık ve varoluş mücadelesinin simgesi olan Büyük Zafer'in anlamına dikkat çekti.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yayımladığı mesajda, Anadolu'nun kadim topraklarındaki ebedi varlığının tescil edildiği Büyük Zafer'in 103'üncü seneidevriyesinde olunduğunu belirtti.

"İşgal ordularının kesin bir yenilgiye uğratıldığı Başkomutan Meydan Muharebesi ile medeniyetimiz için yeni bir safhanın başladığı tarihi günün yıl dönümündeyiz."

Mesajında ayrıca şu ifadelere yer verdi: "Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere işgal ordularına karşı koyan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum."

30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun.

