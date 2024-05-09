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Sağlık Bakanı koca açıkladı: Randevu sisteminde yeni dönem Pazartesi günü başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, randevu sisteminde yeni dönemin Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağını açıkladı. Yeni dönemde, MHRS’den alınan randevularda onay işlemi yapılacak.

Yayın Tarihi: 09.05.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 13:56
Sağlık Bakanı koca açıkladı: Randevu sisteminde yeni dönem Pazartesi günü başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ulusal Sağlık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı” sonrasında bazı açıklamalarda bulundu. Koca, onaylı randevu döneminin Pazartesi günü başlayacağını duyurdu. Bu yeni sistemde, ertesi günü randevusu olan hastalar, bir gün önceden saat 20.00’a kadar, randevusuna gideceğini onaylamak zorunda olacak.

Fahrettin Koca, bu yeni sistemde kanserli hastaların ve 65 yaş üstü hastaların onay işleminden muaf tutulacağını da belirtti.

Bakan Koca, daha önceki sistemde, alınan randevuların yüzde 30’unun kullanılmadığını ve sınırlı sayıda sınırsız talebi karşılamakta zorlandıklarını dile getirdi. Bu uygulama ile randevu kapasitesinin verimliliğinin artırılması ve taleplerin daha etkin bir şekilde karşılanması bekleniyor.

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