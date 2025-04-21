Sağlık Bakanı Memişoğlu, Bangladeş Bağımsızlık Günü'nde Önemli Mesajlar Verdi

Bangladeş Bağımsızlık Günü Resepsiyonuna Katılım

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bangladeş Bağımsızlık ve Milli Günü münasebetiyle düzenlenen resepsiyonda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Memişoğlu, "Kardeş Bangladeş'in barış ve istikrarını güçlü bir şekilde içtenlikle destekliyoruz," ifadelerini kullanarak, Türkiye ile Bangladeş arasındaki ilişkilerin derinleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Etkinlikte Dikkat Çeken Vurgular

Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen etkinlikte, pek çok diplomatik misyon temsilcisi, üst düzey yetkililer ve konuklar yer aldı. Resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Bakan Memişoğlu, konuşmasında, iki ülkenin zor zamanlarda her zaman dayanışma gösterdiğinin altını çizdi.

2024 Hedefleri ve Bölgesel İşbirliği

Memişoğlu, iki ülke arasında resmi diplomatik ilişkilerin ötesinde köklü kardeşlik bağları bulunduğuna vurgu yaptı. 2024 itibarıyla ikili ticaret hacminin 1,3 milyar dolara ulaşacağını belirten Bakan, bu miktarın artırılması gerektiğini ifade etti. "Bangladeş ile işbirliğimizin bölgenin barış ve refahına katkı sağlayacağına inanıyoruz," dedi.

Sağlık Alanında İşbirlikleri

Memişoğlu, sağlık alanındaki işbirliklerini güçlendirme hedeflerinin yanı sıra, Cox Bazar'daki Türk Sahra Hastanesi'nin sağladığı hizmetlerin önemine dikkat çekti. 2010 yılında imzalanan işbirliği anlaşmasının ülkeye kattığı değerlerden bahsetti.

Büyükelçi Haq’ın Mesajları

Etkinlikte konuşan Büyükelçi M. Amanul Haq, Bangladeş'in Bağımsızlık Günü'nün 54. yıl dönümünü kutlamaktan gurur duyduğunu belirtti ve Türk halkına olan teşekkürlerini dile getirdi. Haq, Türk halkının zorluk zamanlarında sergilediği dayanışmanın kıymetli olduğunu vurguladı.

Etkinlik Sonuçları

Konuşmaların ardından hediye takdimleri ve pasta kesimi yapıldı. Etkinlik, müzik dinletisi ve çeşitli ikramlarla devam etti. Bu özel gün, iki ülke arasındaki dostluğun pekişmesine katkı sağladı.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliği tarafından "Bağımsızlık ve Milli Günü" vesilesiyle bir otelde resepsiyon düzenlendi. Etkinliğe Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 2) Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq (sağda), Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri, üst düzey yetkililer ve çok sayıda konuk katıldı.

Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliği tarafından "Bağımsızlık ve Milli Günü" vesilesiyle bir otelde resepsiyon düzenlendi. Etkinliğe Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu (sağ 2) Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi M. Amanul Haq (sağda), Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri, üst düzey yetkililer ve çok sayıda konuk katıldı.