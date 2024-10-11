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Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Ağrı'da Şiddete Tolerans Yok Mesajı

Sağlık Bakanı Memişoğlu, Ağrı'da sağlıkta şiddetle ilgili açıklamalarda bulundu ve yapılan sağlık hizmetlerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 18:57
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 19:12
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Ağrı'da Şiddete Tolerans Yok Mesajı

Ağrı'da Sağlıkta Şiddet Konferansı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ağrı ziyareti sırasında sağlıkta şiddet olaylarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "Kesinlikle sağlıkla ilgili şiddete toleransımız yok, bunu herkesin bilmesini istiyoruz," şeklinde vurgulayan Memişoğlu, yargının bu konuda kararlı davrandığını belirtti.

Valilik Ziyareti ve Sağlık Tesisleri İncelemesi

Bakan Memişoğlu, Vali Mustafa Koç ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından, sağlık tesislerini yerinde inceledi. Toplum Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezleri ziyaret edilerek, burada sunulan hizmetler hakkında bilgi alındı.

Gelecekteki Sağlık Projeleri

Mustafa Koç ile birlikte il değerlendirme toplantısına katılan Memişoğlu, Ağrı'da 200 yatak kapasiteli yeni bir hastanenin inşaatının sürdüğünü ifade etti. "Ağrı, sağlık hizmetleri açısından oldukça gelişmeye açık bir şehir. Bu konuda eksiklikleri gidererek, daha iyi bir sağlık hizmeti sunmayı hedefliyoruz," dedi.

Sağlıkçılara Değer Verilmesi Gerekiyor

Memişoğlu, sağlıkçılara yönelik şiddetin kabul edilemez olduğuna dikkat çekerek, "Toplumdan, sağlık çalışanlarına gereken değeri vermesini bekliyoruz. Biz insanlara iyilik yapmak için buradayız ve bu noktada destek bekliyoruz," ifadelerini kullandı.

Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi

Bakan, Türkiye’nin sağlık sisteminin kalitesinin dünya çapında takdir edildiğini ve bu sistemi daha da güçlendirerek vatandaşlara en iyi hizmeti sağlamaya kararlı olduklarını ekledi. Sağlık hizmetlerinin entegrasyonu konusunda yapılacak çalışmalara da vurgu yaparak, bu alandaki yatırımları artıracaklarını belirtti.

Konferans sonunda, Bakan Memişoğlu, beraberindeki heyetle birlikte sağlıkçılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Ağrı Valiliğinde il...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Ağrı Valiliğinde il protokolünce karşılandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Ağrı Valiliğinde il...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Ağrı Valiliğinde il protokolünce karşılandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Ağrı Valiliğinde il...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Ağrı Valiliğinde il protokolünce karşılandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Ağrı Valiliğinde il...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Ağrı Valiliğinde il protokolünce karşılandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Ağrı Valiliğinde il...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Ağrı Valiliğinde il protokolünce karşılandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Ağrı Valiliğinde il...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Ağrı Valiliğinde il protokolünce karşılandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Ağrı Valiliğinde il...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Ağrı Valiliğinde il protokolünce karşılandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Ağrı Valiliğinde il...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Ağrı Valiliğinde il protokolünce karşılandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Ağrı Valiliğinde il...

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Ağrı Valiliğinde il protokolünce karşılandı.

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