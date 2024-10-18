Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Çetesi Soruşturmasını Açıkladı

Yenidoğan Çetesi Operasyonu Hakkında Açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da yürütülen "yenidoğan çetesi" soruşturmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlık, olayın Mayıs 2023 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile yapılan bir operasyon neticesinde tespit edildiğini belirtti.

Cezai İşlemler ve Hukuki Süreçler

Açıklamaya göre, şüpheliler hakkında cezai işlemler gerçekleştirilmiş ve konu adli makamlara iletilmiştir. Bakanlık, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kamuda "yenidoğan çetesi" olarak bilinen grubun bebek acil hastalarını önceden belirledikleri özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden olduğuna ve bu süreçte haksız kazanç elde ettiklerine dikkat çekti.

Özverili Sağlık Çalışanlarına Destek

Sağlık Bakanlığı, "Sağlıkta illegalite ve kötü uygulamalara izin vermeyeceğiz" ifadesi ile duruşunu ortaya koydu. Bakanlık, bu tür insanlık dışı davranışları sergileyenlerin sağlık çalışanlarını karalamalarına müsaade etmeyeceğini belirtti. Ayrıca, inceleme sonrasında hukuki yaptırım süreçlerinin başlatıldığını aktardı.

Bakanlık, yargıya intikal eden bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını da sözlerine ekledi.