DOLAR
34,24 -0,45%
EURO
37,2 -0,35%
ALTIN
2.981,59 -0,96%
BITCOIN
2.326.689,2 -1,48%

Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Çetesi Soruşturmasını Açıkladı

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'daki yenidoğan çetesiyle ilgili operasyonu ve hukuki süreçleri duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 15:25
Sağlık Bakanlığı Yenidoğan Çetesi Soruşturmasını Açıkladı

Yenidoğan Çetesi Operasyonu Hakkında Açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da yürütülen "yenidoğan çetesi" soruşturmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlık, olayın Mayıs 2023 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile yapılan bir operasyon neticesinde tespit edildiğini belirtti.

Cezai İşlemler ve Hukuki Süreçler

Açıklamaya göre, şüpheliler hakkında cezai işlemler gerçekleştirilmiş ve konu adli makamlara iletilmiştir. Bakanlık, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kamuda "yenidoğan çetesi" olarak bilinen grubun bebek acil hastalarını önceden belirledikleri özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlerine neden olduğuna ve bu süreçte haksız kazanç elde ettiklerine dikkat çekti.

Özverili Sağlık Çalışanlarına Destek

Sağlık Bakanlığı, "Sağlıkta illegalite ve kötü uygulamalara izin vermeyeceğiz" ifadesi ile duruşunu ortaya koydu. Bakanlık, bu tür insanlık dışı davranışları sergileyenlerin sağlık çalışanlarını karalamalarına müsaade etmeyeceğini belirtti. Ayrıca, inceleme sonrasında hukuki yaptırım süreçlerinin başlatıldığını aktardı.

Bakanlık, yargıya intikal eden bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını da sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
RTÜK'ten Yeni Gündüz Kuşağı Etik İlkeleri
2
Erdemli'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
Otomobil Dolandırıcılığında Üç Tutuklama
4
Ürdün Ordusu'ndan Sınır Geçişi İddialarına Yanıt
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MESS Genel Kurulu'nda Metal Sanayisine Vurgu Yaptı
6
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan ile Görüştü
7
İsviçre Basını: İstabul'daki Müzakerelerde ABD ve İngiltere'nin Rolü

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor