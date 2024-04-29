Sahil Güvenlik ekipleri, Marmaris ve Datça açıklarında düzensiz göçmenleri kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın koordinasyonuyla gerçekleştirilen operasyonlarda, Marmaris ve Datça açıklarında yaşanan düzensiz göçmen olaylarına müdahale edildi. Marmaris açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot ile Datça açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can sallarındaki göçmenlerin kurtarılması için Sahil Güvenlik ekipleri seferber oldu.



Sahil Güvenlik botları tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, Marmaris'te 8'i çocuk 28 düzensiz göçmen kurtarılırken, Datça açıklarında da 27 düzensiz göçmenin hayatı tehlikeye girmeden kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Sahil Güvenlik ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde, yaşanan acil durumlarda hızlı ve etkili bir şekilde müdahale edilerek göçmenlerin hayatları kurtarılmış oldu.