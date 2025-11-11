Sahte TOKİ Sitesi Tuzağı: 112 ATT'si 7 bin 500 lira Dolandırıldı

Samsun'da 112 Ambulans Merkezi'nde görevli ATT Volkan Kırak, sahte TOKİ başvuru sitesi üzerinden 7 bin 500 lira dolandırıldı; soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 23:08
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 23:08
Samsun'da 112 Ambulans Merkezi'nde acil tıp teknikeri (ATT) olarak görev yapan 43 yaşındaki Volkan Kırak, internet üzerinden TOKİ Başkanlığı'nın sosyal konut projesine başvuru yapmak isterken sahte bir siteye yönlendirildi.

Olayın Detayları

Kırak, site üzerindeki formu doldurduktan sonra kendisine verilen IBAN numarasına 7 bin 500 lira yatırdı ve başvurusunun tamamlandığına dair bir mesaj aldı. Ancak daha sonra durumu şüpheli bularak bankanın müşteri hizmetlerini arayan Kırak, işlemin dolandırıcılık olduğunu fark etti.

Uyarı ve Soruşturma

Yaşadıklarının ardından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulunan Kırak, "Benim gibi birçok kişi aynı yöntemle dolandırılmış. Vatandaşlar, resmi işlemlerini mutlaka TOKİ’nin kendi internet adresinden yapsın" diyerek uyarıda bulundu. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

