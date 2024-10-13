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Sakarya'da 23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları Tamamlandı

Bu yıl 'Filistin' temasıyla düzenlenen etkinlik, önemli bir edebi buluşma sağladı ve katılımcılara ilham verdi.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 19:50
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 19:50
Sakarya'da 23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları Tamamlandı

Sakarya'da Şiir Akşamları Sona Erdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl "Filistin" ana temasıyla gerçekleşen 23. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları başarıyla tamamlandı.

Etkinliğe Katılım Yoğundu

Etkinliğin final programı, Sapanca Sosyal Gelişim Merkezi'nde yapıldı. Programa, Sapanca Belediye Başkanı Nihat Arda Şahin, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin ile birçok şair, yazar ve edebiyatsever katıldı.

Özgürlük Teması Vurgulandı

Etkinlikte konuşan Başkan Şahin, bu yıl ki temanın önemine değinerek, "Sanatsız kalan bir toplum, hayat damarlarından birini kaybetmiş demektir. Siz değerli şairlerimiz, bu hayat damarının devamını sağlıyorsunuz. Yeni nesil olarak bizler, 'Özgürlük bizim karakterimizdir' diyoruz ve Filistin'in mücadelesinde sonuna kadar yanındayız." dedi.

Filistin'in Acıları Anlatıldı

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, etkinliğin üç gün boyunca kalplerde yankı bulduğunu vurguladı. "Bu yılki Şiir Akşamları, insanlığın en derin yaralarına dokunan bir vicdan forumuna dönüştü. Okunan her mısra, Filistin'in özgürlük çığlığı oldu." diye belirtti.

Şairler Filistin'i Dile Getirdi

Etkinlikte sahne alan şair Ömer Erdem, Filistin meselesine dikkat çekerek, "İsrail’in tek taraflı politikaları, sadece Gazze ile sınırlı değildir; bu, çok daha büyük bir tehdidi işaret ediyor." şeklinde konuştu.

Türkiye ve Filistin’den birçok şairin katıldığı etkinlikler sırasında, Filistin halkının yaşadığı acılara dikkat çekildi ve çeşitli şiirler okundu. Ayrıca panel tartışmaları da yapıldı.

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