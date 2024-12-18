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Sakarya'da 53 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kadın Hükümlü Yakalandı

Sakarya'da 53 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.K., adliyede işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 17:02
Sakarya'da 53 Yıl Hapis Cezası Bulunan Kadın Hükümlü Yakalandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, hakkında 53 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın hükümlü yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Adapazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

Şeker Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, hırsızlık, yağma ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan 26 yaşındaki E.K. gözaltına alındı. Hükümlünün toplamda 4 ayrı suçtan yakalama kararı bulunuyor.

E.K. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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