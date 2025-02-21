Sakarya'da Ağız ve Diş Sağlığı Kongresi Başladı

Sakarya'da Ağız ve Diş Sağlığına Dair Önemli Kongre

Sakarya, ağız ve diş sağlığının ele alındığı "4. Uluslararası Dental Oral Enfeksiyonlar ve 3. Ağız Mikrobiyotası Kongresi"ne ev sahipliği yapıyor. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından TÜBİTAK desteğiyle düzenlenen kongre, SAÜ Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda üç gün boyunca devam edecek.

Kongrede Ele Alınacak Konular

Kongrede, diş hekimliğinde yaşanan dental oral enfeksiyonlar, akılcı antibiyotik kullanımı, oral mikrobiyotanın önemi ve klinik hastalıklarla ilişkisi gibi kritik konular detaylı bir şekilde tartışılacak.

Kongre Başkanı Prof. Dr. Mustafa Altındiş'in Açıklamaları

Kongre Başkanı ve SAÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Altındiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diş hekimliğinde enfeksiyon sebepleri, akılcı antibiyotik kullanımı ve ağızdaki yararlı ve zararlı bakteriler üzerine yoğunlaştıklarını belirtti. Ayrıca, burada kullanılabilecek antibiyotik, probiyotik ve ağız gargaralarının etkinliklerine ilişkin bilgiler vereceklerini ifade etti.

Altındiş, genç meslektaşlarına sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemlerinin önemini vurgulamak istediklerini de sözlerine ekledi. Güncel diş hekimliği konuları ile popüler başlıkların da ele alındığını vurgulayan Altındiş, kongrenin genç meslektaşlarına bilimsel çalışma yapma misyonu taşıdığını belirtti.

Kongrenin Amaçları

Prof. Dr. Altındiş, kongrenin ana misyonunun birinci basamakta diş hekimliğinde enfeksiyonların azaltılması, çürüğün minimalize edilmesi ve sağlıklı beslenme ile dental enfeksiyonların toplumda azaltılarak sağlıklı ağızlar ve gülüşler elde edilmesi olduğunu dile getirdi.

Kongreyle ilgili daha fazla bilgiye doinf4.sakarya.edu.tr web adresinden ve @doinfcongress Instagram hesabından ulaşabilirsiniz.

Sakarya'da ağız ve diş sağlığının ele alındığı "4. Uluslararası Dental Oral Enfeksiyonlar ve 3. Ağız Mikrobiyotası Kongresi" başladı.

Sakarya'da ağız ve diş sağlığının ele alındığı "4. Uluslararası Dental Oral Enfeksiyonlar ve 3. Ağız Mikrobiyotası Kongresi" başladı.