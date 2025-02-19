Sakarya'da Durdurulan Tırda 3,5 Ton Kıyılmış Tütün Ele Ge geçirildi

Sakarya'da Kaçak Tütün Operasyonu

Sakarya'da İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Hendek Jandarma Komutanlığı ekipleri önemli bir operasyona imza attı. 3,5 ton kıyılmış tütün, Hendek gişelerinde durdurulan bir tırda ele geçirildi.

Operasyon Detayları

Operasyon, Anadolu Otoyolu'nda, S.C. (26) tarafından sürülen tırın durdurulmasıyla başladı. Çekici ve dorsede yapılan detaylı aramalarda, toplam 3,5 ton kıyılmış tütün bulundu. Bu kayda değer miktardaki kaçak tütün, yasa dışı ticaretin önüne geçmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve konuyla ilgili gelişmelerin takip edilmesi bekleniyor.

Sakarya'da durdurulan tırda 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.