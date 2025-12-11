DOLAR
Sakarya’da Engelliler İçin Kariyer ve İstihdam Günü — Özel Gereksinimli Bireyler İş Dünyasıyla Buluştu

Sakarya'da düzenlenen etkinlikte özel gereksinimli bireyler, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve İŞKUR iş birliğiyle firma temsilcileriyle buluştu; istihdam fırsatları görüşüldü.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 15:26
Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 'Engelliler İçin Kariyer ve İstihdam Günü' programı, Sosyal Gelişim Merkezinde gerçekleştirildi. Etkinlikte, özel gereksinimli bireyler ile firma temsilcileri bir araya gelerek istihdam ve kariyer olanaklarını görüştü.

Program ve katılımcılar

Etkinlik, işveren temsilcileri ile özel gereksinimli adayların doğrudan iletişim kurmasına imkan tanıdı. Amaç, çalışma hayatına dahil edilmeleri için somut istihdam fırsatları oluşturmak ve farkındalık yaratmaktı.

Başkanın mesajı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, programda yaptığı konuşmada özel gereksinimli bireylerin üretim süreçlerine dahil edilmesinin önemine vurgu yaptı. Alemdar, 'Onları dışlamadan, ötekileştirmeden üretim süreçlerimize dahil etmeyi önemli bir görev olarak görüyoruz. Her bireyin yapabileceği bir iş olduğuna inanıyoruz. Geçmişte ’Yapamaz’ denilen birçok insanın bugün gayreti ve azmiyle büyük başarılara imza attığını defalarca gördük. Bu doğrultuda özel gereksinimli bireylerimizi istihdam alanında desteklemeye devam edeceğiz' dedi.

İŞKUR'dan istihdam beklentisi

İŞKUR İl Müdürü Tekin Kaya ise kentin istihdam gücünün arttığını belirterek, etkinlik sayesinde firmalarla yapılacak görüşmelerin somut istihdam sonuçlarına dönüşmesini temenni etti.

İlham veren kariyer hikayesi

Programda, özel bir fabrikada endüstri mühendisi olarak çalışan Fatih Heybet kariyer yolculuğunu ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Heybet, 'Benim hikayemi sizlerle paylaşmamdaki en büyük sebep, bir kişiye de olsa cesaret vermek ve onlara yaşam azmini kazandırmaktır. İnşallah gelecekte de böyle güzel organizasyonlarla ilham olmaya devam edecek ve engelleri hep birlikte kaldıracağız' şeklinde konuştu.

Etkinlik, özel gereksinimli bireylerin istihdamına yönelik adımların atılması ve iş dünyasıyla bağların güçlendirilmesi bakımından önemli bir buluşma olarak kayda geçti.

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?