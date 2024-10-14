Sakarya'da Eş Cinayeti ve İntihar Olayı

Sakarya'da Trajik Olay

Sakarya'nın Geyve ilçesinde meydana gelen korkunç bir olayda, 56 yaşındaki Ömer S., 47 yaşındaki eşi Nuran S. ile tartıştıktan sonra tabancayla onu vurdu. Ardından aynı silahla intihar eden Ömer S., bu trajik olayla birlikte sadece kendi hayatını değil, eşi Nuran'ın hayatını da sonlandırmış oldu.

Olayın Detayları

Melekşeoruç Mahallesi Erenler Sokak'taki kendi evlerinde gerçekleşen olay sonrasında, komşular silah sesleri duyunca hemen jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocukları ve Soruşturma

Ömer ve Nuran S. çiftinin 3 çocuğu olduğu, yakın zamanda oğullarının düğününü gerçekleştirdikleri öğrenildi. Olayın ardından Cumhuriyet savcısı bölgedeki incelemelerini tamamladı ve cenazeler Geyve Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.