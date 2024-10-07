Sakarya’da Filistin'e Destek İçin Çadır Nöbeti Tutuluyor

Sakarya, Türkiye - Filistin'e destek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları tarafından çadır nöbeti tutuluyor.

Gazze Dayanışma Nöbeti Etkinliği

Adapazarı Kültür Merkezi önündeki yeşil alanda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, "Gazze dayanışma nöbeti" etkinliği çerçevesinde çadırlarını kurdular. Etkinlikte, İsrail'in gerçekleştirdiği katliamlar ve Filistinlilerin maruz kaldığı zulüm hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.

Canlı Bağlantı ve Dua

Etkinlikte, Gazze'de faaliyet gösteren bir yardım derneği başkanıyla canlı bağlantı yapılırken, oradaki son durum hakkında katılımcılara bilgi verildi. Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık da burada dua etti.

Kermes ve İlahiler

Gazze'ye yardım amacıyla düzenlenen kermeste yabancı öğrenciler ilahiler seslendirdi. Sakarya Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Murat Mengen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail zulmünün ve Filistin direnişinin en büyük etkilerinden biri olan Aksa Tufanı'nın yıl dönümünü kutluyoruz," dedi. İsrail'in katliamlarını kınayan Mengen, etkinliklerin devam edeceğini belirtti ve şunları ekledi:

"Bir yıl boyunca İsrail, Filistinlileri her yaş grubundan insanı hedef alarak katletti. Sakarya Milli İdare STK'leri olarak bu süreçte birçok etkinliğe imza attık. Bugün, yaklaşık 3 gün sürecek olan kermesimizi düzenledik ve bu gece nöbet tutmaya devam edeceğiz.”

Vatandaşların alandaki nöbeti sürüyor.

Sakarya'da, Filistin'e destek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla çadır nöbeti tutuluyor. Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri Adapazarı Kültür Merkezi önündeki yeşil alanda bir araya gelerek "Gazze dayanışma nöbeti" etkinliği kapsamında çadırlarını kurdu.

Sakarya'da, Filistin'e destek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla çadır nöbeti tutuluyor. Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri Adapazarı Kültür Merkezi önündeki yeşil alanda bir araya gelerek "Gazze dayanışma nöbeti" etkinliği kapsamında çadırlarını kurdu.

Sakarya'da, Filistin'e destek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla çadır nöbeti tutuluyor. Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri Adapazarı Kültür Merkezi önündeki yeşil alanda bir araya gelerek "Gazze dayanışma nöbeti" etkinliği kapsamında çadırlarını kurdu.

Sakarya'da, Filistin'e destek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla çadır nöbeti tutuluyor. Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri Adapazarı Kültür Merkezi önündeki yeşil alanda bir araya gelerek "Gazze dayanışma nöbeti" etkinliği kapsamında çadırlarını kurdu.

Sakarya'da, Filistin'e destek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla çadır nöbeti tutuluyor. Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri Adapazarı Kültür Merkezi önündeki yeşil alanda bir araya gelerek "Gazze dayanışma nöbeti" etkinliği kapsamında çadırlarını kurdu.

Sakarya'da, Filistin'e destek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla çadır nöbeti tutuluyor. Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri Adapazarı Kültür Merkezi önündeki yeşil alanda bir araya gelerek "Gazze dayanışma nöbeti" etkinliği kapsamında çadırlarını kurdu.

Sakarya'da, Filistin'e destek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla çadır nöbeti tutuluyor. Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri Adapazarı Kültür Merkezi önündeki yeşil alanda bir araya gelerek "Gazze dayanışma nöbeti" etkinliği kapsamında çadırlarını kurdu.

Sakarya'da, Filistin'e destek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla çadır nöbeti tutuluyor. Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri Adapazarı Kültür Merkezi önündeki yeşil alanda bir araya gelerek "Gazze dayanışma nöbeti" etkinliği kapsamında çadırlarını kurdu.

Sakarya'da, Filistin'e destek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla çadır nöbeti tutuluyor. Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri Adapazarı Kültür Merkezi önündeki yeşil alanda bir araya gelerek "Gazze dayanışma nöbeti" etkinliği kapsamında çadırlarını kurdu.

Sakarya'da, Filistin'e destek ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki amacıyla çadır nöbeti tutuluyor. Sakarya Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri Adapazarı Kültür Merkezi önündeki yeşil alanda bir araya gelerek "Gazze dayanışma nöbeti" etkinliği kapsamında çadırlarını kurdu.