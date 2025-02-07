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Sakarya'da Karda Eğlenceli Anlar: Palet ve Lastik Kayma Keyfi

Sakarya'nın Karasu ve Hendek ilçelerinde vatandaşlar, karda palet ve lastikle kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 23:56
Sakarya'da Karda Eğlenceli Anlar: Palet ve Lastik Kayma Keyfi

Sakarya'da Karda Eğlenceli Anlar

Sakarya'nın Karasu ve Hendek ilçelerinde, kar yağışını fırsata çeviren vatandaşlar, araçlara bağlı ahşap palet ve oto lastikleriyle eğlenceli anlar yaşadı. Görüntüler, cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kayağı Andıran Eğlence

Karasu ilçesinde, Kurudere Mahallesi'nde bir vatandaşın traktörün arkasına bağladığı ahşap paletle kar üzerinde "su kayağı" yapması dikkat çekti. Bu sıradışı an, çevredekilerin ilgiyle izlediği bir gösteriye dönüştü.

Lastik Kayma Keyfi

Hendek ilçesinde ise 3 kişi, üzerine oturdukları araç lastiklerini iple oto çekiciye bağlayarak kayma macerası yaşadı. Bu eğlenceli görüntüler, diğer vatandaşların gülümsemesine neden oldu.

Her iki ilçede de yaşanan bu keyifli anlar, kar yağışının pozitif bir atmosfer yaratmasını sağladı ve Sakaryalıların kışın tadını çıkardığını gösterdi.

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