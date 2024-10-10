Sakarya'da Motosiklet Şarampole Devrildi: Sürücü Yaralandı

Sakarya'da Motosiklet Kazası

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, bir motosiklet şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın Ayrıntıları

Taraklı-Geyve kara yolunda seyir halindeki Ö.İ. adlı sürücünün kontrolündeki 34 ECF 213 plakalı motosiklet, Hacıyakup Paşalar Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metre yükseklikten şarampole devrildi.

Yardım Çalışmaları

Olayın hemen ardından, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, eğimli araziden sedye ile ambulansa taşındı.

Sürücünün Durumu

Yaralı sürücü, olay yerindeki müdahalenin ardından Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olup olmadığı henüz açıklanmadı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.