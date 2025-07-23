Sakarya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, ormanlık alanda meydana gelen yangın hızlı bir müdahaleyle kontrol altına alındı. Boztepe Mahallesi'nde gece saatlerinde başlayan yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Yangın, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı bir şekilde olay yerine intikal etmesiyle söndürüldü. Ayrıca, yerleşim alanlarına yakın olan yangının söndürülmesine sivil toplum kuruluşu üyeleri ve gönüllü vatandaşlar da aktif olarak destek verdiler.

Yangının kontrol altına alınmasında ekiplerin yoğun müdahalesi büyük rol oynadı. Yangın sonrası Akyazı Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adem Altun ile diğer yetkililer, söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.

Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, vatandaşlar da durumu yakından takip ediyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.