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Sakarya'da Ortadoğu Kongresi: Gazze'ye Dikkat Çekiliyor

Sakarya'da düzenlenen kongrede Gazze'deki durum ele alındı, YTB Başkanı Eren önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 15:31
Sakarya'da Ortadoğu Kongresi: Gazze'ye Dikkat Çekiliyor

Sakarya'da "Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi" Devam Ediyor

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü, Granada Üniversitesi Barış ve Çatışma Enstitüsü ile Avrupa Arap İleri Araştırmalar Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen 7'nci "Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi" sürüyor. Kongrede bu yıl "İsrail-Filistin Çatışması" ana teması üzerinde duruluyor.

YTB Başkanı Eren'den Önemli Açıklamalar

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, kongrede yaptığı konuşmada, Gazze'deki bombardımanların ve direnişin canlı yayınlarda nasıl gözler önüne serildiğini vurguladı. Eren, tarihi zulümler ve soydaşların mağduriyetlerini kayıt altına almak için yürütülen çalışmalara değindi.

Eren, Gazze'deki durumu şöyle özetledi: "Bir yandan insani boyutu var. Türkiye Bursları programı kapsamında 800 Filistinli öğrencimiz ülkemizde eğitim alıyor. Bunun yanı sıra, 7 Ekim olaylarından önce 5 bin 600'den fazla Filistinli öğrenci eğitim için Türkiye'yi tercih etti."

Gazze'deki Öğrenciler İçin Çalışmalar Sürüyor

Eren, Gazze'de Refah Sınır Kapısı'nın kapanmasına rağmen, bu yıl 2 binden fazla öğrencinin burslu eğitim için başvuruda bulunduğunu belirtti ve "Burs hakları saklı, sınır kapısı açıldığında kendilerini burada bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Filistin ve Gazze ile İlgisi

Eren, Gazze'deki durumun Türkiye için de önemli olduğunu dile getirerek, "Bölgede yaşanan her şey Türkiye'ye dayanıyor. Türkiye Cumhuriyeti olarak Filistin'de önemli çalışmalara imza atıyoruz. Şimdiye kadar 2 bin 600'den fazla Filistinli öğrenci mezun verdik." dedi.

Osmanlı Arşivleri'nde Filistin Belgeleri

Eren, Osmanlı arşivlerinde gerçekleştirdikleri "Filistin Belgeleri" çalışmasının önemine de vurgu yaparak, 1 milyon belge taraması yapıldığını, geçmişe ait belgeleri kitaplaştırma üzerinde çalışmalara devam ettiklerini aktardı.

Bireysel Mücadele ve Farkındalık

Eren, bireysel olarak savaşı durdurmanın güç olduğu ancak her zaman farkındalık oluşturmanın önemini öne çıkardı. Filistin'in yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

SETA Genel Koordinatörü Miş’in Değerlendirmeleri

Söz konusu oturumu yöneten Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Doç. Dr. Nebi Miş, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarının Batı medyası tarafından örtbas edildiğini ifade etti ve bu konularda Türkiye’nin medya kuruluşlarının etkinliğine dikkat çekti.

Kongre, bugünkü oturumlarla sona erecek.

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