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Sakarya'da Ortadoğu Siyaseti ve Toplumu Tartışılıyor

Ortadoğu Siyaset ve Toplum Kongresi, Sakarya Üniversitesi'nde devam ediyor.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 15:33
Sakarya'da Ortadoğu Siyaseti ve Toplumu Tartışılıyor

Sakarya'da Kongre Devam Ediyor

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü, Granada Üniversitesi Barış ve Çatışma Enstitüsü ve Avrupa Arap İleri Araştırmalar Enstitüsü, önemli bir işbirliğine imza atarak "Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi"ni düzenlemektedir.

Kongrenin Amacı

Kongre, Ortadoğu’nun siyasi dinamiklerini ve toplumsal yapısını ele almak amacıyla farklı disiplinlerden akademisyenleri ve uzmanları bir araya getirmektedir. Önemli Katılımcılar

Etkinlik boyunca birçok uzman, bölgedeki güncel sorunlar ve çözüm önerileri üzerine detaylı sunumlar yapacaktır.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Ortadoğu Enstitüsü, Granada Üniversitesi Barış ve Çatışma Enstitüsü...

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Ortadoğu Enstitüsü, Granada Üniversitesi Barış ve Çatışma Enstitüsü (IPAZ) ve Avrupa Arap İleri Araştırmalar Enstitüsü (FUNDEA) işbirliğinde, SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde "İsrail-Filistin Çatışması" ana temasıyla bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi"nde "Soykırım ve Vicdan" başlıklı oturum yapıldı. Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, oturuma katılarak konuşma yaptı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Ortadoğu Enstitüsü, Granada Üniversitesi Barış ve Çatışma Enstitüsü...

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Ortadoğu Enstitüsü, Granada Üniversitesi Barış ve Çatışma Enstitüsü (IPAZ) ve Avrupa Arap İleri Araştırmalar Enstitüsü (FUNDEA) işbirliğinde, SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde "İsrail-Filistin Çatışması" ana temasıyla bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Ortadoğu'da Siyaset ve Toplum Kongresi"nde "Soykırım ve Vicdan" başlıklı oturum yapıldı. Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, oturuma katılarak konuşma yaptı.

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