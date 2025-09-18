Sakarya'da Son Üç Ayda 2 bin 372 Yangına Müdahale

İtfaiye bilançosu ve önleyici eğitim çalışmaları öne çıktı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, son üç aya ilişkin yangın bilançosunu açıkladı. Yapılan değerlendirmede, itfaiye ekiplerinin bu dönemde 2 bin 372 yangın vakasına müdahale ettiği bildirildi.

Raporda geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırma yapıldı. Geçen yıl haziran, temmuz ve ağustos aylarında toplam 1787 yangın vakası kaydedilmiş; bunların 103'ü bina, 69'u iş yeri, 84'ü araç ve 39'u orman yangını olduğu belirtildi.

Bu yılın aynı periyodunda ise vakaların dağılımı şu şekilde oldu: 128'i bina, 86'sı iş yeri, 95'i araç ve 41'i orman olmak üzere toplam 2 bin 372 yangın meydana geldi.

Yangınların önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında kent genelinde ihmallerin ortadan kaldırılmasına ve afet anında yapılması gerekenlere ilişkin eğitim faaliyetleri yürütülüyor. İtfaiye ekipleri; okul, kurum, STK, fabrika, üniversite ve belediye binalarında görevli personele müdahale eğitimi veriyor ve yangın anında tahliye tekniklerini uygulamalı olarak gösteriyor.

Ayrıca, yeni açılan Güneşler Afet Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen eğitimlerle deprem ve yangın simülasyonları yapılarak halkın bilinçlendirilmesine önem veriliyor.

İtfaiye Daire Başkanı Vedat Selamet, açıklamada Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın "Bu Şehir Hepimizin" sloganıyla başlatılan çalışmalar kapsamında hassasiyetle hareket ettiklerini vurguladı. Selamet, sigara izmaritlerinin yol açabileceği zararı her mecrada anlattıklarını belirterek, "Bu yaz ayında ciğerlerimizin nasıl yandığını hep birlikte gördük. Doğal bir süreci yaşadığımız doğru, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini yaşıyoruz fakat müdahale ettiğimiz yangınlarda insan ihmaliyle gerçekleşen birçok yangını da yaşadık. Bu yüzden tüm vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Yeşilin her tonuyla, doğasıyla cennet bu şehrin bir karış toprağı küle dönmesin istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yetkililer, hem müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi hem de toplumun bilinçlendirilmesiyle yangınlara karşı daha etkin bir koruma sağlanacağının altını çizdi.

