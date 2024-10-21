Sakarya'daki Kauçuk Fabrikasında Yangın Çıktı

Sakarya'da Kauçuk Fabrikasında Yangın Meydana Geldi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, Beşköprü Mahallesi'nde bulunan bir kauçuk fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın çevresindeki iş yerlerine de sıçradı.

İtfaiye Ekipleri Olay Yerinde

Yangının başlamasının ardından, durum hemen yetkililere bildirildi ve çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine yönlendirildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediyor.

Ulaşımda Aksamalar Yaşanıyor

Yangın sebebiyle D-100 kara yolu, Ankara istikameti üzerinden tek şeritten ulaşıma açılmış durumda. Sürücüler ve yolcuların dikkatli olması önem arz ediyor.