Sakarya Hendek'te Makarna Fabrikası Patlaması: 6 Sanık Hâkim Karşısında

Sakarya Hendek'te Makarna Fabrikası Patlaması Davasında Yeni Durak

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 15 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı makarna fabrikası patlamasıyla ilgili yargılama sürüyor. Olayla bağlantılı olarak 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmada Öne Çıkanlar

Duruşmaya tutuksuz sanık elektrik bakım sorumlusu Y.T. ile hayatını kaybedenlerin bazı yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık fabrika müdürü V.U. cezaevinden, değirmen sorumlusu Ö.K. ise SEGBİS ile bağlandı.

Mağdur vekilleri, V.U'nun ilk duruşma ifadeleri sonrası suçun bilinçli taksire döndüğünü ve bu suçun şikayete tabi olmadığını belirterek, tüm mağdur ifadelerinin alınmasını, sanıkların bilinçli taksirden cezalandırılmasını ve önceki takipsizlik kararlarının kaldırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık V.U'nun avukatları, müvekkillerinin işveren sıfatı taşımadığını savunarak, olay görüntülerinin incelenmesi için Ulusal Kriminal Büro'ya gönderilmesini ve müvekkillerinin tahliyelerini istedi. Tutuksuz sanık avukatları ise önceki beyanları yineleyerek, eksik hususların giderilmesini ve yeni bilirkişi raporu alınmasını talep etti.

Tutuklu sanık V.U. savunmasında, 'Hendek şubesinin müdürü M.M.Ö.'dür. İmza, işe alma, işten çıkarma yetkim yoktur. 1 yıldır tutukluyum, zor durumdayım. Havalandırma sisteminin kapatılmasıyla ilgili bir talimatım olmadı. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum.' diyerek suçsuz olduğunu öne sürdü.

Tutuksuz sanık Ö.K. olayı bilinmeyen bir kaza olarak nitelendirdi ve yetki ile sorumluluğunun bulunmadığını savundu. Tutuksuz sanık Y.T. de beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı, yapılan savunmaların ardından sanık V.U'nun tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının taleplerinin reddine, sanık V.U'nun tutukluluk halinin devamına ve dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Seyri ve Soruşturma

Patlamanın ardından çıkan yangın ve soğutma çalışmaları sırasında işçilerden Mesut Şimay (27)'ın cansız bedenine ulaşılmıştı. Yaralananlar sağlık ekiplerince Hendek, Akyazı ilçeleri ile Düzce, Kocaeli ve İstanbul'daki hastanelere kaldırıldı.

Patlamada ağır yaralananlar arasında bulunan Eray Kızıldağ (22) 4 Ekim'de, Güven Albayrak (24) 9 Ekim'de, Merve Menteş (26) 10 Ekim'de, Naim Karagüzel (35) 14 Ekim 2024'te tedavi gördükleri hastanelerde yaşamını yitirdi.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 9 zanlı ifadeye çağrıldı, sorguların ardından bazı şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Fabrika müdürü V.U. tutuklanırken, diğer bazı şüphelere adli kontrol hükümleri uygulandı. Soruşturma kapsamında yönetim kurulu başkanı M.M.Ö. ve olay tarihinde fabrikanın genel müdürü A.Ö. ile satın alma sorumlusu İ.A. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

İddianamedeki Suçlamalar

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, fabrika müdürü V.U. ile tutuksuz iş güvenliği uzmanı D.T., patlamadan; korunma dokümanı hazırlayıcısı İ.B., elektrik bakım sorumlusu Y.T. ve değirmen sorumlusu Ö.K. hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası; idari işler sorumlusu C.B. hakkında ise 'taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Duruşma, mahkemenin mütalaasını hazırlaması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesi kararıyla ertelendi.