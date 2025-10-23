Salim Özgilik (Moni) Salt Galata'da: Performans Sanatı ve Yeni Yayın

Salim Özgilik (Moni) Salt Galata'da

Performans sanatının Türkiye'deki önde gelen temsilcilerinden ve "Moni" mahlasıyla tanınan Salim Özgilik, Salt Galata'da bir söyleşide eserlerini ve yaklaşımını anlattı.

Programın moderatörlüğünü küratör, yazar ve eğitmen Vasıf Kortun üstlendi. Söyleşide Özgilik, sanat anlayışını özetlerken şu ifadeyi kullandı: "Hayatın kendisini sanata dahil etme, sanatın kendisini hayata mal etme."

Sanat pratiği ve üretim sürecine ilişkin konuşurken Özgilik, "Bir proje nasıl hazırlanır, ona nereden finansman bulunur, bize bunlar öğretilmemiş. Dolayısıyla biraz cahil cesaretiyle aklımda ne varsa bildiğim şekilde yapmaya çalıştım." diyerek samimiyetine vurgu yaptı.

Performansa ara verdiği döneme değinen sanatçı, "Bir insan sanatçıysa her zaman sanatçıdır. Resim yapmaya hep devam ettim. Fakat evler, atölyeler küçük. Bir sanatçının başına gelebilecek en kötü şey de yaptığı işleri bitirmek ve taşımaktır." sözleriyle zorlukları aktardı.

Ekonomik sıkıntıların üretimi etkilediğine dikkat çeken Özgilik, üretim süreçlerine yeniden başladığını ve 4 Aralık'ta açmayı planladığı bir sergi hazırlığında olduğunu bildirdi.

Salt'ın yeni yayını: "Moni"

Etkinlikte ayrıca Salt'ın yeni yayını olan "Moni" üzerine de konuşuldu. Yayın, 1985'te üretime başlayan performans sanatçısı Özgilik'in pratiğine odaklanıyor.

Türkçe ve İngilizce olarak iki ayrı kitap halinde hazırlanan çalışma, sanatçının provokatif, ses getiren ve katılım talep eden işlerinin detaylı haritasını sunuyor. Proje, Özgilik'le işbirliğinde yürütüldü ve sanatçının "Moni 89" adlı ilk kitabı ile 2020'de Salt Araştırma'da erişime açılan arşivini temel alıyor.

Yayın, Sezin Romi tarafından yayıma hazırlanmış ve Ali Cindoruk tarafından tasarlanmıştır. Çalışma, Özgilik'in pratiği üzerinden Türkiye'de performans sanatının gelişimine dair önemli ipuçları içeriyor.

Performans sanatının Türkiye'deki başarılı temsilcilerinden biri olarak gösterilen ve "Moni" mahlasıyla tanınan Salim Özgilik (sağda), küratör, yazar ve eğitmen Vasıf Kortun'un moderatörlüğünde (solda) Salt Galata'da bir söyleşi gerçekleştirdi.