Samandağ'da Kayıp Balıkçı 9 Gündür Aranıyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde teknesiyle denize açılan Refik Sahiloğulları 9 gündür kayıp; Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:53
Hatayın Samandağ ilçesinde, teknesiyle denize açılan balıkçı Refik Sahiloğulları'ndan 9 gündür haber alınamıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri, kayıp balıkçıyı bulmak için arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Olayın gelişimi

Refik Sahiloğulları, 9 gün önce sabah saatlerinde Kapısuyu Mahallesi Çevlik sahilinden teknesiyle denize açıldı. Balık avlamak için denize çıkan Sahiloğulları'na ait tekne, bir başka balıkçı tarafından boş halde bulundu. Teknenin boş olduğunu gören balıkçı, durumu derhal Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi.

Arama çalışmaları ve son durum

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri, kayıp balıkçıyı bulmak amacıyla denizde ve sahilde detaylı arama çalışmalarını 9 gündür sürdürüyor. Ekiplerin çalışmalarında henüz kayda değer bir bulguya rastlanmadı; AFAD ekipleri sahil hattında kapsamlı incelemelerini devam ettiriyor.

Yetkililer, herhangi bir gelişme olması halinde kamuoyunu bilgilendireceklerini bildirdi.

