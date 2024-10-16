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Samsun'da 12. Ulusal Hidroloji Kongresi Başladı

Samsun'da düzenlenen 12. Ulusal Hidroloji Kongresi, su yönetimi ve iklim değişikliği gibi konuları ele alıyor.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 18:04
Samsun'da 12. Ulusal Hidroloji Kongresi Başladı

Samsun'da 12. Ulusal Hidroloji Kongresi Başladı

Samsun Üniversitesi'nin (SAMÜ) öncülüğünde gerçekleştirilen "12. Ulusal Hidroloji Kongresi" bugün resmen kapılarını açtı. Yerel ve uluslararası düzeyde tanınan akademisyenlerin katıldığı kongrenin açılışı, Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu’nda yapıldı.

Kritik Konular Ele Alınıyor

Samsun Valiliği, SAMÜ, SBB, DSİ Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Türkiye Ulusal Hidroloji Komisyonu tarafından organize edilen bu kongrede Türkiye'deki su yönetimi, iklim değişikliği, taşkınlar ve sel sorunları gibi önemli meseleler masaya yatırılacak.

Vali Tavlı'dan Önemli Mesajlar

Samsun Valisi Orhan Tavlı, açılışta yaptığı konuşmada medeniyetlerin su kaynaklarının bulunduğu yerlerde kurulduğunu vurguladı. "Hidroloji Kongresi'nin Yeşilırmak ve Kızılırmak ırmaklarının Karadeniz ile buluştuğu Samsun'da yapılması oldukça anlamlı," diyen Tavlı, su ve toprak konusundaki akademik katkılara dikkat çekti.

Rektörden Çözüm Vurgusu

SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, kongrenin toplum sorunlarına yönelik çözüm üretme amacı taşıdığını ifade etti. Aydın, "Su olmadan yaşamın devamı imkansızdır; bu nedenle suyu idareli ve ekonomik kullanmalıyız" diyerek suyun önemini vurguladı.

DSİ Genel Müdür Yardımcısı'ndan Yatırım Bilgisi

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Han Kılıçaslan, su yatırımlarının önemine değindi ve toplam su depolama hacimlerinin 183 milyar metreküpe ulaştığını belirtti. Ayrıca, içme suyu projeleri ve atık su arıtma tesisleri ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kongreye Katılan Önemli İsimler

Hidroloji Kongresi'nin önemli konukları arasında Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Danışmanı Doç. Dr. Bülent Selek, Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Erol Ayaydın ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Soğuk da yer aldı. Ayrıca, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ve SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık gibi önemli isimler de katılımcıydı.

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "12. Ulusal Hidroloji Kongresi" başladı. DSİ...

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "12. Ulusal Hidroloji Kongresi" başladı. DSİ Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Han Kılıçaslan, kongrede konuşma yaptı.

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "12. Ulusal Hidroloji Kongresi" başladı. DSİ...

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "12. Ulusal Hidroloji Kongresi" başladı. DSİ Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Han Kılıçaslan, kongrede konuşma yaptı.

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "12. Ulusal Hidroloji Kongresi" başladı. DSİ...

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "12. Ulusal Hidroloji Kongresi" başladı. DSİ Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Han Kılıçaslan, kongrede konuşma yaptı.

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "12. Ulusal Hidroloji Kongresi" başladı. DSİ...

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "12. Ulusal Hidroloji Kongresi" başladı. DSİ Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Han Kılıçaslan, kongrede konuşma yaptı.

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "12. Ulusal Hidroloji Kongresi" başladı. DSİ...

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "12. Ulusal Hidroloji Kongresi" başladı. DSİ Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Han Kılıçaslan, kongrede konuşma yaptı.

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