Samsun'da 1650 Rakımlı Dürtmen Dağı'nda 'Sis Denizi' Dronla Görüntülendi

Samsun'un Alaçam ilçesindeki 1650 rakımlı Dürtmen Dağı'nda oluşan yoğun sis, dronla kaydedildi; dağ, ilçe merkezine 33 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 09:32
Doğal güzellikler arasında oluşan yoğun sis ziyaretçileri büyüledi

Samsun'un Alaçam ilçesinde yer alan 1650 rakımlı Dürtmen Dağı'nda sabah saatlerinde oluşan yoğun sis, dron ile kaydedilerek etkileyici görüntüler oluşturdu.

Dürtmen Dağı, ilçe merkezine 33 kilometre mesafede bulunuyor ve doğal yapısıyla bölgenin dikkat çeken noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Dağın zirvesine araçla belli bir mesafe kadar çıkıldıktan sonra yürüyerek ulaşılabiliyor. Sabah meydana gelen yoğun sis, adeta bir deniz görüntüsü oluşturarak fotoğraf ve video meraklılarının ilgisini çekti.

Sisin denizi andıran yoğunluğu, dron görüntülerinde geniş perspektifle kaydedildi ve bölgenin doğal zenginliğini gözler önüne serdi.

Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, AA muhabirine, Dürtmen Dağı'nın ilçenin en yüksek noktalarından biri olduğunu belirterek, "Burada Alaçam'ın sisli manzarasıyla karşılaşıyoruz. İlçemiz dört mevsim ayrı güzelliğe sahip. Yazın deniziyle, Dürtmen Yaylası ile mevsim geçişlerinde ise sisli manzarasıyla eşsiz, doğa harikası bir yer." ifadelerini kullandı.

