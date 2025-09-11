Samsun'da 19 Mayıs'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Yakalandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen operasyonda 6 kilo 200 gram kubar esrar, 32 kök kenevir ve kurusıkı tabanca ele geçirildi; 2 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 09:50
Operasyonun Detayları

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda ekipler, 6 kilo 200 gram kubar esrar, 32 kök kenevir bitkisi ile kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan C.D. (53) ve Ş.D. (61), işlemleri için jandarmaya götürüldü.

