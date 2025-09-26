Samsun'da 200 Bin TL'lik Ziynet Eşyası Çalan Komşu Adli Kontrolle Serbest

Olay ve Adli Süreç

GÜNCELLEME - ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Samsun'un İlkadım ilçesinde, komşusunun evinden 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada gelişme yaşandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ihbarın ardından çalışma yürüttü. Yapılan incelemede, İzmir'de yaşayan ev sahibinin Samsun'daki evini temizlemek için geldiği sırada komşusu H.K.'yi yardıma çağırdığı ve bu esnada şüphelinin ziynet eşyalarını aldığı tespit edildi.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

