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Samsun'da 500 Gram Uyuşturucu ile Yakalanan Zanlı Gözaltında

Samsun'un Havza ilçesinde yapılan operasyonda 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 14:58
Samsun'da 500 Gram Uyuşturucu ile Yakalanan Zanlı Gözaltında

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen başarılı bir operasyon sonucu, aracında yarım kilogram sentetik uyuşturucu bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon, takip edilen bir aracın durdurulması ile başladı. Havza'da durdurulan araçta yapılan detaylı aramalarda, 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak, araç sürücüsü E.B. (32) emniyete götürüldü. Gözaltına alınan zanlının ifadeleri alınmakta.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen operasyonda, aracında yarım kilogram sentetik uyuşturucu ele...

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen operasyonda, aracında yarım kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Araçta arama yapan polis, 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

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