Samsun'da 500 Gram Uyuşturucu ile Yakalanan Zanlı Gözaltında

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen başarılı bir operasyon sonucu, aracında yarım kilogram sentetik uyuşturucu bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon, takip edilen bir aracın durdurulması ile başladı. Havza'da durdurulan araçta yapılan detaylı aramalarda, 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak, araç sürücüsü E.B. (32) emniyete götürüldü. Gözaltına alınan zanlının ifadeleri alınmakta.

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Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen operasyonda, aracında yarım kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. Araçta arama yapan polis, 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.