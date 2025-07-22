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Samsun'da Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.Ş. yakalandı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 16:27
Samsun'da Aranan Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'da Firari Hükümlü Yakalandı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ş. (40) adlı firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Yakalama Operasyonu

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, aranan hükümlünün Salıpazarı ilçesinde saklandığı tespit edildi.

JASAT ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenleyerek, firari hükümlüyü başarılı bir şekilde yakaladı. Hükümlünün, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan 10 yıl cezası bulunduğu öğrenildi.

Yakalanan Y.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü...

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı. Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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