Samsun'da Basketbol Maçında Öğretmen Oyuncu Hakeme Saldırdı

Samsun'da yetişkinler basketbol maçında beden eğitimi öğretmeni A.T., teknik faul sonrası hakem Ahmet Barış Yazıcı'ya saldırdı; savcılık soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 13:22
Samsun'da Basketbol Maçında Öğretmen Oyuncu Hakeme Saldırdı

Samsun'da Yetişkinler Basketbol Müsabakasında Gerginlik

Baş hakeme yönelik saldırı sonrası soruşturma açıldı

İddialara göre Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Yaşar Doğu Spor Salonu'nda oynanan Yetişkinler Basketbol Müsabakası'nda gerilim yaşandı. Karşılaşma, 1919 Basketbol Kulübü ile Atakum Basketbol Kulübü arasında gerçekleşti.

Maç sırasında, teknik faul kararı sonrası tepki gösteren 52 yaşındaki ve beden eğitimi öğretmeni olduğu belirtilen A.T.'nin baş hakem Ahmet Barış Yazıcı'ya yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu öne sürüldü.

Hakem Yazıcı'nın aktardığına göre; önce hakaret eden A.T., ardından üzerine yürüyerek yumruk attı, boğazını sıktı, kafa attı ve hakemi saha kenarına doğru sürükledi. O anlar çevredeki oyuncular ve yardımcı hakemler tarafından güçlükle ayrıldı.

Olay anı kameralara yansıdı. İhbar üzerine salona sevk edilen Tekkeköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili tutanak tuttu.

Darp raporu alan hakem Ahmet Barış Yazıcı, A.T. hakkında şikâyette bulundu. Savcılık, olaya ilişkin soruşturma başlatırken, soruşturma Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında yürütülüyor.

Samsun'da basketbol maçında öğretmen olan oyuncu, hakeme saldırdı

Samsun'da basketbol maçında öğretmen olan oyuncu, hakeme saldırdı

