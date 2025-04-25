Samsun'da Çelik Yelek ve Silah Operasyonu: 1 Gözaltı

Samsun'da Çelik Yelek ve Silah Operasyonu

Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çelik yelek, silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili olarak, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Ekiplerinin Başarılı Çalışması

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma çerçevesinde, T.A. adlı şahsın ikametine baskın düzenlendi. Yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 16 tabanca şarjörü, 3 tüfek şarjörü, 2 kasatura, 2 muşta, 4 kelebek bıçak, 123 tabanca fişeği, plastik jop, çelik yelek, balta ve ahşap saplı büyük çekiç ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.A, emniyete götürülerek gerekli işlemlere başlandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir ikamete düzenlenen operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 16 tabanca şarjörü, 3 tüfek şarjörü, 2 kasatura, 2 muşta, 4 kelebek tabir edilen bıçak, 123 tabanca fişeği, plastik jop, çelik yelek, balta ile ahşap saplı büyük çekiç ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir ikamete düzenlenen operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 16 tabanca şarjörü, 3 tüfek şarjörü, 2 kasatura, 2 muşta, 4 kelebek tabir edilen bıçak, 123 tabanca fişeği, plastik jop, çelik yelek, balta ile ahşap saplı büyük çekiç ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.