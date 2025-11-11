Samsun'da cezaevi firarisi yanlış ihbarla yakalandı

Polisin dikkati tuzağı bozan detayları gün yüzüne çıkardı

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, hakkında 11 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Y.Y.'nin 19 Mayıs Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.

Adrese gelen polis ekiplerini atlatmak için Y.Y., yanında bulunan kız arkadaşına Samsun'un Canik ilçesindeki bir adreste olduğu yönünde ihbarda bulunmasını söyleyerek ekipleri yanıltmaya çalıştı. Yapılan ihbar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşmasına karşın, ekipler şahsın evinin önünde saklanarak beklemeyi sürdürdü.

Polisleri atlattığını düşündüğü sırada evden çıkan Y.Y., dışarıya adım attığı anda ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Cezaevinden izinli çıkıp geri dönmeyerek firar ettiği belirlenen Y.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Samsun Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

