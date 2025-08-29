DOLAR
Samsun'da firari hükümlü yakalandı: 9 yıl 11 ay 25 gün hapis

Samsun İlkadım'da, farklı dosyalardan toplam 9 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.U, polis ekiplerince yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 12:26
İlkadım'da polis operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışma sonucu kaçak durumdaki hükümlüyü ele geçirdi.

Ekipler, bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan hakkında 3 ayrı dosyadan toplam 9 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.U'yu saklandığı adreste yakaladı.

Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

