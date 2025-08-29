Samsun'da firari hükümlü yakalandı: 9 yıl 11 ay 25 gün hapis
İlkadım'da polis operasyonu
İl Emniyet Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışma sonucu kaçak durumdaki hükümlüyü ele geçirdi.
Ekipler, bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan hakkında 3 ayrı dosyadan toplam 9 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.U'yu saklandığı adreste yakaladı.
Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.