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Samsun'da Garbiyatçılık Sempozyumu Düzenlendi

Samsun Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Garbiyatçılık Sempozyumu, önemli başlıklar ve konuşmacılarla dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 17:57
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 18:13
Samsun'da Garbiyatçılık Sempozyumu Düzenlendi

Samsun'da Garbiyatçılık Sempozyumu

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Garbiyatçılık Sempozyumu gerçekleştirildi. Etkinlik, SAMÜ Canik Kampüsü'nde bulunan 100. Yıl Konferans Salonu'nda yapıldı.

Önemli Konular Üzerine Sunumlar

Sempozyumda "Garbiyat, şarkiyatçılık ve öteki", "Disipliner düşünce tarihi ve garbiyatçılık", ve "İdeolojiler ve aydınlar ekseninde garbiyatçı düşünce" gibi öne çıkan başlıklar üzerine sunumlar yapıldı.

Prof. Dr. Mahmut Aydın'ın Sunumu

SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, "Batı kimliğinin oluşumunda Hristiyanlığın rolü" konulu sunumunda, Batı kültür ve medeniyetinin düşünce tarzının Hristiyanlık tarafından şekillendirildiğini belirtti. Aydın, "Hristiyanlık dediğimiz şey, bizde olduğu gibi tekdüze İslami yapı gibi değil. Hristiyanlık, 2. yüzyıldan sonra Yahudilikten ayrışarak farklı bir yapıya dönüşüyor" dedi.

Hristiyanlık ve İslamiyetin Yayılması

Aydın, Hristiyanlığın Roma'nın askeri gücünü arkasına alarak geniş bir yayıma gittiğine dikkat çekti ve, "Hristiyanlık ve İslamiyet'in yayılması karşılaştırıldığında, Hristiyanlıkta ya Hristiyan olacaksınız ya da öleceksiniz. İslam ise gittiği yerdeki dini yapıları muhafaza eder" ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Yasin Aktay'ın Açıklamaları

Eski AK Parti Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay ise "Oksidentalizm hegemon anlatıyı yıkar mı, düzeltir mi?" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Aktay, Müslümanların coğrafi ve kültürel olarak Batılılardan daha Batılı olduğunu vurgulayarak, "İslamiyet, Doğu ve Batı arasındaki paradigmayı yıkmıştır" dedi.

Önemli Katılımcılar

Sempozyuma, SAMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Adem Soruç ile akademisyenler ve öğrenciler de katıldı. Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Utku, "Geç Osmanlı'da modernleşmeci ideolojik teklifler ve garbiyatçılık" konulu bir sunum yaparak etkinliğe katkıda bulundu.

Samsun Üniversitesi (SAMÜ), Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM)...

Samsun Üniversitesi (SAMÜ), Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM) tarafından "Garbiyatçılık (oksidentalizm) Sempozyumu" düzenlendi. Eski AK Parti Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay (solda), "Oksidentalizm hegemon anlatıyı yıkar mı, düzeltir mi?" konulu sunum yaptı.

Samsun Üniversitesi (SAMÜ), Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM)...

Samsun Üniversitesi (SAMÜ), Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM) tarafından "Garbiyatçılık (oksidentalizm) Sempozyumu" düzenlendi. Eski AK Parti Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay (solda), "Oksidentalizm hegemon anlatıyı yıkar mı, düzeltir mi?" konulu sunum yaptı.

Samsun Üniversitesi (SAMÜ), Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM)...

Samsun Üniversitesi (SAMÜ), Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM) tarafından "Garbiyatçılık (oksidentalizm) Sempozyumu" düzenlendi. Eski AK Parti Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay (solda), "Oksidentalizm hegemon anlatıyı yıkar mı, düzeltir mi?" konulu sunum yaptı.

Samsun Üniversitesi (SAMÜ), Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM)...

Samsun Üniversitesi (SAMÜ), Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM) tarafından "Garbiyatçılık (oksidentalizm) Sempozyumu" düzenlendi. Eski AK Parti Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay (solda), "Oksidentalizm hegemon anlatıyı yıkar mı, düzeltir mi?" konulu sunum yaptı.

Samsun Üniversitesi (SAMÜ), Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM)...

Samsun Üniversitesi (SAMÜ), Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM) tarafından "Garbiyatçılık (oksidentalizm) Sempozyumu" düzenlendi. Eski AK Parti Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay (solda), "Oksidentalizm hegemon anlatıyı yıkar mı, düzeltir mi?" konulu sunum yaptı.

Samsun Üniversitesi (SAMÜ), Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM)...

Samsun Üniversitesi (SAMÜ), Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM) tarafından "Garbiyatçılık (oksidentalizm) Sempozyumu" düzenlendi. Eski AK Parti Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay (solda), "Oksidentalizm hegemon anlatıyı yıkar mı, düzeltir mi?" konulu sunum yaptı.

Samsun Üniversitesi (SAMÜ), Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM)...

Samsun Üniversitesi (SAMÜ), Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM) tarafından "Garbiyatçılık (oksidentalizm) Sempozyumu" düzenlendi. Eski AK Parti Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay (solda), "Oksidentalizm hegemon anlatıyı yıkar mı, düzeltir mi?" konulu sunum yaptı.

Samsun Üniversitesi (SAMÜ), Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM)...

Samsun Üniversitesi (SAMÜ), Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM) tarafından "Garbiyatçılık (oksidentalizm) Sempozyumu" düzenlendi. Eski AK Parti Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay (solda), "Oksidentalizm hegemon anlatıyı yıkar mı, düzeltir mi?" konulu sunum yaptı.

Samsun Üniversitesi (SAMÜ), Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM)...

Samsun Üniversitesi (SAMÜ), Düşünce ve Sanat Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜSAM) tarafından "Garbiyatçılık (oksidentalizm) Sempozyumu" düzenlendi. Eski AK Parti Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay (solda), "Oksidentalizm hegemon anlatıyı yıkar mı, düzeltir mi?" konulu sunum yaptı.

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