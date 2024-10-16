Samsun'da Gaz Patlaması: 1 Yaralı

Samsun'da Gaz Patlaması Olayı

Samsun'un Bafra ilçesinde, Emirefendi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir evdeki gaz sıkışması sonucunda patlama gerçekleşti. Patlamanın ardından yangın çıktı ve olayda bir kişi yaralandı.

Patlama ve Yangın Detayları

4 katlı bir apartmanın zemin katındaki dairede, Dudu Ünver'e ait mutfaktaki gaz tüpünden kaynaklanan sıkışma, büyük bir patlamaya yol açtı. Yangın nedeniyle hızlı bir şekilde müdahale etmek için bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Durumu ve Müdahale

Patlama sırasında vücudunda yanıklar meydana gelen Dudu Ünver, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Apartman sakinleri, güvenlik nedeniyle bina tahliye edildi.

Yangın ve Hasar

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ancak patlama sonrası evde ciddi hasar oluştuğu bildirildi. Olayın ardından inceleme başlatıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu ardından yangın çıktı, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu ardından yangın çıktı, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir evde gaz sıkışması nedeniyle patlama oldu ardından yangın çıktı, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.