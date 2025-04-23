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Samsun'da Hastanede Tedavi Gören Çocuklara 23 Nisan Sürprizi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hastanede tedavi gören çocuklar, 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen sürpriz etkinlikte eğlendi.

Yayın Tarihi: 23.04.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 16:34
Samsun'da Hastanede Tedavi Gören Çocuklara 23 Nisan Sürprizi

Samsun'da 23 Nisan Etkinliği: Hastanede Neşe Dolu Anlar!

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hastanede tedavi gören çocuklar için anlamlı bir sürpriz etkinliği gerçekleştirildi.

Çarşamba İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Çarşamba Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yurdu öğrencileri ile Gençlik Merkezi gönüllüleri, özel etkinlikler ile bu bayramı hastanede kutlamak isteyen çocuklara moral kaynağı oldu.

Hastanenin katkılarıyla organize edilen etkinlikte, çocuklar dolu dolu bir bayram geçirdi. Yüz boyama, palyaço gösterileri ve çeşitli eğlencelerle dolu programda, çocukların neşesi görülmeye değerdi.

Etkinliğe, Çarşamba Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Turgay Ekşi, Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Aykut Özturan ile doktorlar, hemşireler ve gönüllüler de katıldı. Bu anlamlı buluşma, hastanede bulunan çocukların yüzlerinde gülümsemeye neden oldu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hastanede tedavi gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hastanede tedavi gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen sürpriz etkinlikte eğlendi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hastanede tedavi gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk...

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hastanede tedavi gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen sürpriz etkinlikte eğlendi.

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