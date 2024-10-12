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Samsun'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu

Samsun Tekkeköy'de gerçekleştirilen operasyonda 1200 litre etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 23:53
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 00:25
Samsun'da Kaçak Etil Alkol Operasyonu

Samsun'da Etil Alkol Operasyonu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, yapılan bir operasyonda 1200 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyon, il genelinde kaçak ve sahte içki üretimi ve satışına yönelik gerçekleştirildi.

Operasyonda Gözaltına Alınan Şahıslar

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretimi ile mücadele kapsamında tetikteydiler. Yapılan istihbarat çalışmalarının ardından, kaçak etil alkolün Tekkeköy'de piyasaya sürülmeye çalışıldığı belirlendi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir kamyonette gerçekleştirilen aramada 1200 litre etil alkol ele geçirildi. Bu işlem sonucunda 2 şüpheli olay yerinde gözaltına alındı.

Süregelen Mücadele

Kaçakçılık ve sahte ürünlerle mücadele çerçevesinde yürütülen bu tür operasyonlar, toplum sağlığını koruma ve yasa dışı ticareti engelleme amacı taşımaktadır.

Samsun'un merkez Tekkeköy ilçesinde 1200 litre etil alkolün ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli...

Samsun'un merkez Tekkeköy ilçesinde 1200 litre etil alkolün ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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