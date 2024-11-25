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Samsun'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Samsun'un bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime 26 Kasım 2024'te bir gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 22:39
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 22:39
Samsun'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Samsun'da olumsuz hava koşulları eğitimi etkiledi. 26 Kasım 2024 Salı günü, Ladik, Havza, Ayvacık, Asarcık ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu ilçelerde kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi. Ayrıca, 19 Mayıs, Alaçam, Tekkeköy ve Atakum ilçelerinde ikişer okul, Canik'te 10 okul, Çarşamba ve Kavak'ta dörder okul, Salıpazarı'nda 3 okul ve Terme'de 1 okulda da eğitim öğretime bir gün süreyle ara verileceği ifade edildi.

Ayrıca, bu ilçelerde ve Bafra’nın bazı kırsal bölgelerinde okula taşıma yöntemleriyle gelen öğrencilerin de 1 gün izinli sayılacakları bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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