Samsun'da Kereste Fabrikası Yangını Kontrol Altına Alındı

Olay ve müdahale

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, Kirazlık mevkisindeki Örnek Sanayi Sitesi'nde bulunan bir kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ve diğer ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Müdahaleye Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Emniyet Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile ilçe belediyelerine ait tankerler katıldı. Ayrıca AFAD ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda destek sağlandı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangın, yaklaşık 2,5 saatlik müdahale sonucunda kontrol altına alındı.

Yetkililer bölgeye geldi

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Tavlı gazetecilere yaptığı açıklamada, kereste fabrikasındaki yangının kontrol altına alındığını belirterek, Bütün ekiplerimiz güzel bir çalışma yaptı. Büyükşehir Belediyemiz, AFAD ekipleri, ilçe belediyeleri, İl Emniyet Müdürlüğü'müzün TOMA'ları koordine oldu. Çarşamba Havalimanı'ndan köpüklü itfaiye aracı geldi. Orman işletme ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. Geçmiş olsun.