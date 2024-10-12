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Samsun'da Kına Gecesi Kavgası: Havaya Ateş Eden Zanlı Tutuklandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kına gecesinde havaya ateş açarak bir kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 18:57
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 18:57
Samsun'da Kına Gecesi Kavgası: Havaya Ateş Eden Zanlı Tutuklandı

Samsun'da Kına Gecesi Sırasında Olay

Samsun'un 19 Mayıs ilçesine bağlı Ormancık Mahallesi'nde gerçekleşen bir kına gecesi, kanlı bir olayla son buldu. 11 Ekim tarihinde düzenlenen etkinlikte, S.D. isimli kişi, tabanca ile havaya ateş açarak 30 yaşındaki K.I.'nın sırtından yaralanmasına neden oldu.

Olayın Ardından Gelişmeler

Yaralı K.I., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde tedavi altına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan S.D. ile ilgili jandarma tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı ve zanlı adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan S.D., şu an cezaevinde.

Güvenlik Önlemleri ve Toplumsal Yansımalar

Bu tür olayların toplumda yarattığı düşünceler, aile ve arkadaş çevresinde derin etkiler bırakmakta. Yetkililer, benzer durumların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.

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