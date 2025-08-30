DOLAR
41,1 -0,11%
EURO
47,98 -0,07%
ALTIN
4.562,42 -0,02%
BITCOIN
4.452.711,4 -0,66%

Samsun'da Motosiklet ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Samsun'un Alaçam ilçesinde motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu İsmail T. ve Okay A. yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 00:21
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 00:27
Samsun'da Motosiklet ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Samsun'da Motosiklet ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Alaçam'da kaza ve müdahale

Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı, olayda iki kişi yaralandı.

İsmail. T (52) idaresindeki 55 TE 184 plakalı motosiklet, Samsun-Sinop kara yolu Etyemez Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Okay A. (65) yönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan İsmail T. ve Okay A., olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde, motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi...

Samsun'un Alaçam ilçesinde, motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bangladeş'te 16 Kişi 'Terörle Mücadele' Yasası Kapsamında Tutuklandı
2
TAG Otoyolu'nda Otobüs Yangını: 31 Yolcu Tahliye Edildi
3
Burhanettin Duran'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
4
Atina'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonu
5
İsrail'in Gazze'de 233 İslam alimi ve 20 Hristiyanı hedef aldığı iddiası
6
Bingöl'de 33 Asker İçin Anma Töreni Düzenlendi
7
Bahçeli'den Terör Mesajı: 'Kardeşlik Kazanacak, Terör Kaybedecek!'

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı