Samsun'da Motosiklet ile Elektrikli Bisiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Alaçam'da kaza ve müdahale
Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı, olayda iki kişi yaralandı.
İsmail. T (52) idaresindeki 55 TE 184 plakalı motosiklet, Samsun-Sinop kara yolu Etyemez Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Okay A. (65) yönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan İsmail T. ve Okay A., olay yerine gelen ekiplerce ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde, motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.