Samsun'da Motosiklet Kazaları Artıyor: KGYS Kameralarında Şok Görüntüler

Samsun'da kasım ayında motosiklet kazalarında artış yaşandı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıyan görüntüler, sürücü ve yayaların kurallara uymamasının yol açtığı riskleri bir kez daha gözler önüne serdi.

Canik - Meskenler Kavşağı

Canik ilçesi Meskenler Kavşağı'nda kavşağa kontrolsüz giren bir motosiklet sürücüsüne hafif ticari araç çarptı. Motosiklet sürücü havada taklalar atarak ağır yaralandı. O anlar KGYS tarafından anbean kaydedildi.

İlkadım - Cumhuriyet Meydanı Dış Kavşağı

İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı'ndaki Cumhuriyet Meydanı Dış Kavşağı'nda ise Y.Y. (68) yönetimindeki 55 SF 646 plakalı hafif ticari araç, yolun sağında yolcu indirdikten sonra sol şeride geçmek istedi. Bu sırada Atakum yönüne giden K.Y.D. (22) idaresindeki 55 APD 646 plakalı motosiklet araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

İlkadım - Batıpark

Batıpark mevkisinde kavşağa girmek isteyen motosikletli ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu motosiklet sürücü yola savrularak yaralandı. Olayın görüntüleri KGYS kayıtlarında yer aldı.

Atakum - Türkiş Tramvay İstasyonu ve Yeşilyurt Kavşağı

Atakum ilçesi Türkiş Tramvay İstasyonu mevkisinde sarı ışıkta geçen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bisiklet sürücüsüne çarptı; bisiklet sürücüsü yaralandı. Aynı ilçede Atatürk Bulvarı Yeşilyurt Kavşağı'nda ise Cumhuriyet Meydanı yönüne seyir halindeki bir mikser, önündeki otomobili fark etmeyerek metrelerce sürükledi.

KGYS kameralarında ayrıca şerit ve kırmızı ışık ihlali yapan araçların neden olduğu kazalara dair çok sayıda görüntü yer aldı.

Yetkililer, sürücü ve yayalara trafik kurallarına uymaları yönünde çağrıda bulundu ve bu tür kazaların önlenmesi için tedbirlerin önemine dikkat çekti.

