Samsun'da Nehre Düşen Otomobilde Eşi ve Çocuğu Ölen Sürücü Tutuklandı

Samsun Bafra'da nehre düşen otomobilde eşi ve çocuğunu kaybeden sürücü Serdar Kıyak, iki ayrı kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 11:59
Olay ve soruşturma

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, nehre düşen otomobilde eşini ve çocuğunu kaybeden sürücü Serdar Kıyak (32) hakkında gözaltı kararı verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Kıyak, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe 'Eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' ile 'Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak alt soya karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçlarından tutuklandı.

12 Eylül tarihinde, Asar Mahallesi sınırlarında Kızılırmak'a düşen 55 AAL 625 plakalı otomobilde sürücünün eşi Gülşah (34) ve oğlu Poyraz Kıyak (1) hayatını kaybetmişti.

Kendi imkanlarıyla sudan çıkan Serdar Kıyak'ın Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktor olduğu öğrenildi.

