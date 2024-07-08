Samsun'da operasyon: Mide ve bağırsaklarında uyuşturucu bulunan zanlılar yakalandı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanları yakalamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda Samsun otogarına gelen A.A. (36) ve H.T. (44) isimli zanlılar, polis tarafından takibe alındı. Zanlıların üzerlerinde, eşyalarında ve araçlarında yapılan aramalarda uyuşturucu maddeye rastlanmadı ancak polis, zanlıların halsiz ve tedirgin davranışlarından şüphelenerek dikkatli bir inceleme başlattı.

RÖNTGEN İNCELEMESİYLE TEŞHİS EDİLDİ

Zanlılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan röntgen incelemesinde mide ve bağırsaklarında yabancı madde bulunduğu tespit edildi. Tıbbi müdahale sonucunda zanlılardan A.A. ve H.T'ye ait olan 18 paket halinde toplam 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN İKAMETLERİNDE RUHSAIZ SİLAH BULUNDU

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız bir tabanca ve 99 fişek ele geçirildi. A.A. ve H.T'ye yardım ve yataklık ettiği belirlenen R.K. (44) de polis tarafından gözaltına alındı.